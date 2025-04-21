رئيس الجمهورية يزور البطريرك الراعي في المستشفى

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى اوتيل ديو واطمأن إلى صحته بعد الجراحة التي اجريت له في وركه إثر تعثره وسقوطه ارضاً خلال قداس احد القيامة الذي أقيم امس في الصرح البطريركي في بكركي، مما سبّب كسراً في الورك .

واطلع الرئيس عون على الحال الصحية للبطريرك بعد نجاح الجراحة التي اجريت له وتمنى له الشفاء العاجل .

وشكر البطريرك الراعي رئيس الجمهورية على زيارته.