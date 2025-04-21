إشكال تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريح في زغرتا

وقع إشكال فردي ليلا في منطقة مجدليا – زغرتا، بين المدعو “إ.ف” من جهة وأحد الأشخاص من آل “ب.” برفقة المدعو “ج.ح” من جهة أخرى، حيث تطور الإشكال إلى تدافع وتضارب بالأيدي.

وخلال الإشكال أقدم “إ.ف” على إطلاق النار من مسدسه الحربي مصيباً “ج.ح” بطلق ناري في قدمه أمام مستشفى قيصر معوض في مجدليا.

وقد تولّى الصليب الأحمر نقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

وعُلم أن مطلق النار سلّم نفسه لاحقاً إلى مخابرات الجيش.

لبنان 24