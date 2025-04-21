لبنان

إشكال تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريح في زغرتا

منذ يوم واحد

وقع إشكال فردي ليلا في منطقة مجدليا – زغرتا، بين المدعو “إ.ف” من جهة وأحد الأشخاص من آل “ب.” برفقة المدعو “ج.ح” من جهة أخرى، حيث تطور الإشكال إلى تدافع وتضارب بالأيدي.

 

وخلال الإشكال أقدم “إ.ف” على إطلاق النار من مسدسه الحربي مصيباً “ج.ح” بطلق ناري في قدمه أمام مستشفى قيصر معوض في مجدليا.

وقد تولّى الصليب الأحمر نقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

وعُلم أن مطلق النار سلّم نفسه لاحقاً إلى مخابرات الجيش.

لبنان 24

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

منذ يوم واحد

مقالات ذات صلة

تدخل سعودي لوقف السجال بين أورتاغوس وجنبلاط.. والأخير: إذا هني كفّوا أنا رح كفّي

منذ 11 ساعة

العثور على جثة في السكسكية

منذ 12 ساعة

ستريدا جعجع خلال حفل إعلان لوائح القوّات البلدية في قضاء بشري: أبرز ما أنجزناه هو التمسّك بالقانون ولا جمهورية قوية من دون بلديات قوية

منذ 14 ساعة

تدشين مبنى بلدية حراجل التراثي برعاية وزير الداخلية

منذ 14 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى