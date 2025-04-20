لبنان

بيان للجيش اللبناني: استـ.ـشهاد ضابط وعسكريَّين وإصابة عدد من المواطنين في بریقع – النبطیة – صور ونبذة

منذ يومين
المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

 
الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا

بتاریخ 20 / 4 / 2025، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع – النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.

الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون

وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:

الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون

من مواليد 22/2/1992 عكار العتيقة – عكار.
تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من 21/1/2013، وتدرج في الترقية إلى رتبة ملازم اعتبارًا من 1/11/2024.
حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
متأهل دون أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد

من مواليد 19/4/1987 حزرتا – زحلة.
تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من 27/10/2008.
حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
متأهل وله 3 أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا

من مواليد 8/10/1991 بلاط – مرجعيون.
تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 13/9/2014.
حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

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منذ يومين

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