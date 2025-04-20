لبنان

علي بلال البدوي مفقود. هل تعرفون شيئًا عنه؟

منذ يومين

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

 

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– علي بلال البدوي (مواليد عام 2004، لبناني)

الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلّة السّعديّات، على متن سيّارته نوع شيفروليه سوداء اللّون، بتاريخ 18-4-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر السّعديّات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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منذ يومين

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