علي بلال البدوي مفقود. هل تعرفون شيئًا عنه؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– علي بلال البدوي (مواليد عام 2004، لبناني)

الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلّة السّعديّات، على متن سيّارته نوع شيفروليه سوداء اللّون، بتاريخ 18-4-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر السّعديّات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.