بالصور: دهم شقة في صيدا – الزهراني وضبط عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



دهم شقة في صيدا – الزهراني وضبط عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها https://t.co/huXBsajKkl pic.twitter.com/Q4JxATxy3b — Cedar News (@cedar_news) April 20, 2025

إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 16 / 4 / 2025 والمتعلق بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا – الزهراني وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.