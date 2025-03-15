ملاك مروان قطيش خرجت من منزلها ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة القاصر المفقودة:

ملاك مروان قطيش (مواليد عام 2012، لبنانيّة)

التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة المريجة – حيّ الجامعة – شارع مدرسة النهضة، الساعة 7.00 من صباح تاريخ 14-3-2025، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 320248 – 03 للإدلاء بما لديهم من معلومات.