ملاك مروان قطيش خرجت من منزلها ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئًا؟
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة القاصر المفقودة:
ملاك مروان قطيش (مواليد عام 2012، لبنانيّة)
التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة المريجة – حيّ الجامعة – شارع مدرسة النهضة، الساعة 7.00 من صباح تاريخ 14-3-2025، ولم تعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 320248 – 03 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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