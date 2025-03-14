لبنان

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

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البيطار

استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرر تركه بسند إقامة.

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وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة للاستماع الى عدد من الشهود.

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