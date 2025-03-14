محفوض: ١٤ آذار رسم أطروحة الفكرة اللبنانية ولا ننسى شهداء حرروا لبنان

قال رئيس حزب” حركة التغيير” ايلي محفوض في بيان:” ان يوم ١٤ آذار ليس مجرد ذكرى وأهميته لا تكمن فقط بالمليونية التي سجّلها اللبناني في سابقة وطنية قلّ نظيرها.. هذا التاريخ رسم أطروحة الفكرة اللبنانية والتي قوامها التكاملية المسيحية – الاسلامية -الدرزية وهي مصدر قوة لبنان وطن الله على الأرض..وأن ننسى فلا ننسى كل شهيد سقط في خدمة الجمهورية اللبنانية ليتحرر لبنان من الاحتلال السوري

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