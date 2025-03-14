لبنان

عمليات دهم وتوقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر – عاليه

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قبرشمون

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 14/ 3/ 2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي قبرشمون وبتاتر – عاليه، وأوقفت المواطنين (ر.خ) و(ه.ح.) و(ت.غ.) والفلسطيني (ه.ف.) لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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