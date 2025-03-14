مشيخة العقل في لبنان تحذّر من زيارة وفد درزي سوري إلى إسرائيل

أصدرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان بياناً حذّرت فيه اللبنانيين من مغبة المشاركة في زيارات دينية إلى إسرائيل، على خلفية التقارير المتداولة بشأن زيارة وفد ديني درزي سوري للأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمشيخة العقل، أمس الخميس: “بعد إعلامنا بالدعوة الموجّهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلّان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، تحذّر مشيخة العقل في لبنان مجدداً الإخوة اللبنانيين من الانجراف العاطفي والمشاركة في مثل هذه الزيارات، لما يترتب عليها من تبعات قانونية خطيرة”.

كما شدد البيان على “المحاسبة الدينية، ورفع الغطاء بالكامل عن كل مخالف لهذه التوجهات”، داعياً الجميع إلى “التفهم والتجاوب بمسؤولية والتزام”.

في المقابل، أشاد الشيخ موفق طريف، رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل، باعتزام وفد ديني درزي من سوريا زيارة إسرائيل للمرة الأولى منذ 50 عاماً، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من سوريا.

وأشار طريف إلى أن الوفد السوري، الذي يضم نحو 100 شيخ درزي، من المقرر أن يصل اليوم الجمعة، في أول زيارة من هذا النوع منذ عام 1973، حين زارت مجموعة درزية إسرائيل عقب حرب أكتوبر.

يُذكر أن إسرائيل تضم مجموعة صغيرة من الدروز، بينما يعيش نحو 24 ألف درزي في الجولان السوري المحتل، الذي استولت عليه إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967.

بالتزامن مع هذه التطورات، شنت القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، غارات جوية على أهداف في العاصمة السورية دمشق، حيث استهدفت إحدى الغارات مبنى سكنياً في منطقة مشروع دمر، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقاً لمراسل سبوتنيك.

وتواصل إسرائيل توسيع عملياتها داخل الأراضي السورية، حيث تمكنت، منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من السيطرة على نحو 95% من محافظة القنيطرة، إضافة إلى أجزاء واسعة من ريف درعا الغربي (حوض اليرموك).

كما أقام الجيش الإسرائيلي نقاطاً عسكرية جديدة في مواقع إستراتيجية، بينها سفوح جبل الشيخ، ما أتاح له إشرافاً نارياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق

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