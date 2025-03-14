لبنان

لبنان يُحذّر من استخدام تطبيقٍ إسرائيليّ: خطر مباشر على البيانات الشخصيّة والجغرافيّة..!

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استخدام تطبيقٍ إسرائيليّ

عممّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على وزارة التربية والإدارات والمؤسسات المعنية، كتاباً موجّهاً من وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى يُحذّر فيه من مخاطر تحميل تطبيق مستخدَم من قبل الجيش الإسرائيلي.

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وجاء في نصّ الكتاب: “نودعكم ربطاً كتاب وزارة الدفاع الوطني المتعلّق بطلب عدم استخدام تطبيق تسوفار (Tzofar- Red- Alert) والذي يُستَخدم في الأراضي الفلسطينية كنظام تنبيه يعمل على الأجهزة الخلوية وشبكة الانترنت، حيث يقوم بتوفير إشعارات فورية وسريعة وإخطار المستخدمين في حينه حول التهديدات والهجمات الصاروخية أو حالات الطوارئ، كما يُشكّل خطراً مباشراً على البيانات الشخصية والجغرافية للمستخدم، وذلك لقدرته على تتبّع الأفراد، رسم الخرائط للبنية التحتية، كشف مواقع ومراكز حيوية، وخرق الأجهزة والتجسس والتنصّت”.

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