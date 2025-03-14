لبنان

الأمن العام يعلن أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرّن المقبولين

Join our Telegram
الأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:

ملاك مروان قطيش خرجت من منزلها ولم تعد، هل من يعرف عنها…

إيران تؤجج الفتنة الطائفية في سوريا وتسعى لتوسيعها إلى…

صندوق النقد الدولي حدد بداية الصيف سقفاً زمنياً للاتفاق مع…

تعلن المديرية العامة للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية وذلك وفقاً للجدول المرفق ربطاً: https://www.facebook.com/share/p/1FZXq7Fbzh/

على أن يحدد لاحقاً مواعيد ومكان الإختبارات الخطية والمثول أمام اللجنة لهؤلاء المرشحين المقبولين

** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

لبنان

بالصور والفيديو: حفل تسليم وتسلّم بين اللواءَين عماد عثمان ورائد عبدالله بحضور معالي…

لبنان

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

لبنان

اللواء رائد عبد الله يعتذر عن قبول التّهاني

لبنان

محفوض: ١٤ آذار رسم أطروحة الفكرة اللبنانية ولا ننسى شهداء حرروا لبنان

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

عمليات دهم وتوقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر –…

مشيخة العقل في لبنان تحذّر من زيارة وفد درزي سوري إلى…

لبنان يُحذّر من استخدام تطبيقٍ إسرائيليّ: خطر مباشر على…

فرنجية: التعيينات غير مشجعة ونواف سلام لا يمكنه أن يتعامل…

توتر أمني بعد إشكال في عكار

1 من 5٬905