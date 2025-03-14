الأمن العام يعلن أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرّن المقبولين
صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:
تعلن المديرية العامة للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية وذلك وفقاً للجدول المرفق ربطاً: https://www.facebook.com/share/p/1FZXq7Fbzh/
على أن يحدد لاحقاً مواعيد ومكان الإختبارات الخطية والمثول أمام اللجنة لهؤلاء المرشحين المقبولين
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