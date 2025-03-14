فرنجية: التعيينات غير مشجعة ونواف سلام لا يمكنه أن يتعامل مع اللبنانيين وكأنه رفيق الحريري

اعتبر النائب طوني فرنجية أن “الرئيس نواف سلام بمجرّد تأمينه الثقة “ما عاد سأل عن حدا” ولا يمكنه أن يتعامل مع اللبنانيين وكأنه رفيق الحريري”.

وقال فرنجية في حديث لـmtv: إذا كان سلام مع الثورة هذا لا يعني فرض شروطه على الجميع وأقول له “ما بيدملك إلا الداخل” وسليمان فرنجية لم يقبل بكل الإغراءات لعدم دعم جوزاف عون للرئاسة.

وأكد أن “العلاقة مع الرئيس جوزاف عون جيدة وقائمة وأبواب الدول العربية أُقفلت علينا بعد انتخاب ميشال عون وأستغرب كيف سمحت السلطات اللبنانية بتدهور علاقاتنا العربية”.

ورأى أن “التعيينات التي حصلت غير مشجعة ولم تجر بطريقة واضحة ووزارات عدة عُرضت علينا ومن بينها الإعلام ولم نكن متمسكين بأي منها”.

وحول الانتخابات البلدية، قال: “مستعد للتوافق في الانتخابات البلدية مع ميشال معوّض أو “نقعد عا جنب” ونترك الخيار للناس وإلا سنتحداه إذا تحدّانا”.

على صعيد آخر، اعتبر أن “النظام السوري أخطأ كثيراً وأدعو السلطات السورية الجديدة للضرب بيد من حديد وحماية الجميع”.

من جهة اخرى، أشار إلى أن “هناك ثغرات كثيرة في قانون الإنتخابات ووصلنا إلى نتيجة كارثية ومبدأ العدالة غير موجود فيه ويجب الخروج من المنطق الإلغائي”.

وعلى الصعيد الإقتصادي، قال فرنجية: “ما أوصلنا إلى هذه المرحلة اقتصادياً كان مؤامرة على البلد ووزراء “المردة” تحفّظوا في مجلس الوزراء على التخلّف عن دفع سندات اليوروبوند”.