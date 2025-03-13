لبنان

اللواء شقير يشكر محبيه ويتمنى رفع صوره ويعتذر عن عدم تقبل التهاني

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

“يتقدم اللواء حسن شقير بخالص الشكر والإمتنان من المواطنين الذين عبروا عن محبتهم وثقتهم بمناسبة توليه مهامه الجديدة على رأس المديرية العامة للامن العام من خلال رفع شعارات وصور ولافتات، ويتمنى عليهم أن يبادروا الى إزالتها من أماكنها. هذا ويعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد” .

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