السيرة الذاتية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله

عُيّن رائد عبد الله مديرًا عامًا للأمن الداخلي، اليوم الخميس، بعد التعيينات الأمنية الجديدة التي شملت مناصب في الأجهزة الأمنية والعسكرية.ولد اللواء عبد الله عام 1972 في بلدة شحيم – الشوف، وهو متأهل من السيدة ريما عبد الله وله أربعة أولاد.

بدأ مسيرته العسكرية في الكلية الحربية حيث التحق بها في 4 كانون الثاني 1993 وتخرج منها برتبة ملازم في 1 آب 1995، ليواصل مسيرته المهنية في قوى الأمن الداخلي حتى رقي إلى رتبة لواء في عام 2025.التحصيل العلمي:شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني (فرع الرياضيات) عام 1990.إجازة في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.إجازة في علوم المعلومات من الجامعة اللبنانية.دبلوم دراسات عليا (ماجستير) في إدارة الأعمال.دكتوراه في علوم البيانات من جامعة باريس سيتي (Université de Paris Cité).يتقن عبد الله اللغتين الفرنسية والإنكليزية، مما يعزز من قدراته في التعامل مع مختلف المحافل الدولية.

التحصيل العلمي:

شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني (فرع الرياضيات) عام 1990.إجازة في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

إجازة في علوم المعلومات من الجامعة اللبنانية.دبلوم دراسات عليا (ماجستير) في إدارة الأعمال.

دكتوراه في علوم البيانات من جامعة باريس سيتي (Université de Paris Cité).

يتقن عبد الله اللغتين الفرنسية والإنكليزية، مما يعزز من قدراته في التعامل مع مختلف المحافل الدولية.

وشغل العديد من المناصب الهامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وكان آخرها رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات منذ عام 2008، حيث لعب دورًا محوريًا في تطوير الأداء الأمني والرقمي في المؤسسة.من الإنجازات والتكريمات الحائز عليها:وسام الأرز الوطني من رتبة فارس.وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجات الثالثة والثانية.ميدالية وزارة الداخلية والبلديات.ميدالية الأمن الداخلي.ميدالية الجدارة.