بالصور: حفل تقديم جنود ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم

أُقيم في معهد تدريب الأفراد – عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد معهد تدريب الأفراد ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

حفل تقديم جنود ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم pic.twitter.com/y1NEVCui9i — Cedar News (@cedar_news) March 13, 2025



وألقى العميد أحمد عدره قائد المعهد كلمة في المناسبة جاء فيها: “ستغادرون قريبًا للالتحاق بوحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة الوطن، وتقفون جنبًا إلى جنب أنتم ورفاقكم لتنفيذ مهمة الدفاع عن الشعب والأرض ضد العدو الإسرائيلي والإرهاب، وكلّ من يحاول التعرض لسلامة الوطن وأمنه واستقراره”.

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.