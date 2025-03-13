لبنان

بالصور: حفل تقديم جنود ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم

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جنود ومجندين

أُقيم في معهد تدريب الأفراد – عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد معهد تدريب الأفراد ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

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وألقى العميد أحمد عدره قائد المعهد كلمة في المناسبة جاء فيها: “ستغادرون قريبًا للالتحاق بوحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة الوطن، وتقفون جنبًا إلى جنب أنتم ورفاقكم لتنفيذ مهمة الدفاع عن الشعب والأرض ضد العدو الإسرائيلي والإرهاب، وكلّ من يحاول التعرض لسلامة الوطن وأمنه واستقراره”.
في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.

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