الجيش: تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش ونبذة عن حياته
بموجب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 13 / 3 / 2025، عُيّن العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش، ورُقّيَ إلى رتبة عماد.
رودولف هيكل
تاريخ ومكان الولادة: 1969 – بيروت
اللغات التي يتقنها: فرنسية – إنجليزية
الشهادات:
– البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني – رياضيات
– اجازة جامعية في العلوم العسكرية
– Executive Diploma in Strategic and Defence Studies
الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان
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