الجيش: تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش ونبذة عن حياته

بموجب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 13 / 3 / 2025، عُيّن العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش، ورُقّيَ إلى رتبة عماد.

رودولف هيكل

تاريخ ومكان الولادة: 1969 – بيروت

اللغات التي يتقنها: فرنسية – إنجليزية

الشهادات:

– البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني – رياضيات

– اجازة جامعية في العلوم العسكرية

– Executive Diploma in Strategic and Defence Studies

الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان