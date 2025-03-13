لبنان

الجيش: تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش ونبذة عن حياته

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رودولف هيكل

بموجب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا بتاريخ 13 / 3 / 2025، عُيّن العميد الركن رودولف هيكل قائدًا للجيش، ورُقّيَ إلى رتبة عماد.

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رودولف هيكل

تاريخ ومكان الولادة: 1969 – بيروت 

اللغات التي يتقنها: فرنسية – إنجليزية 

الشهادات: 
– البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني – رياضيات 
– اجازة جامعية في العلوم العسكرية 
– Executive Diploma in Strategic and Defence Studies 

الوضع العائلي: متأهل ولديه ولدان

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