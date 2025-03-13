لبنان

دورة حرفية في مجلس إنماء شكا

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مجلس إنماء شكا

 اطلق مجلس إنماء شكا ( CDC) ، وبالشراكة مع جمعية” السبيل” دورة تدريبية في فن شك الخرز وصناعة الاكسسوارات في مبنى  مركزه في شكا . وقد شارك في هذه الدورة ما يقارب 15 سيدة .
وتهدف هذه الدورة إلى تمكين المرأة الطموحة من اكتساب مهارة يدوية جديدة يمكن أن تكون هواية ممتعة او مصدر دخل مستدام، مما يعزز دورها في المجتمع ويشجعها على خوض غمار العمل الحرفي والابداعي .

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