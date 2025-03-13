لبنان

لبنان يعين قائدا جديدا للجيش وقادة للأجهزة الأمنية

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لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائدا جديدا للجيش اللبناني. ويشغل هيكل حاليا منصب مدير العمليات في الجيش، كما تولى سابقًا قيادة منطقة جنوبي الليطاني، وتدرج في عدة مناصب داخل المؤسسة العسكرية.

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كما شملت القرارات تعيين العميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديرا عاما لجهاز أمن الدولة. كما تم تعيين العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي.

وأكد وزير الإعلام اللبناني أن تعيين قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية جاء بناءً على معايير الكفاءة، لضمان استقرار المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد.

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