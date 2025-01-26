فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل إلى برج حمود

فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً لحزب الله ورايات دينيّة تدخل إلى منطقة برج حمود، قادمةً من الجميزة، ومعلومات عن إشكالاتٍ وإطلاق نار في الهواء في عددٍ من المناطق، الفيديو:

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