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فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل إلى برج حمود

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فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً لحزب الله ورايات دينيّة تدخل إلى منطقة برج حمود، قادمةً من الجميزة، ومعلومات عن إشكالاتٍ وإطلاق نار في الهواء في عددٍ من المناطق، الفيديو:

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