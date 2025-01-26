فيديو فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل إلى برج حمود 01/26/2025 Join our Telegram فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً لحزب الله ورايات دينيّة تدخل إلى منطقة برج حمود، قادمةً من الجميزة، ومعلومات عن إشكالاتٍ وإطلاق نار في الهواء في عددٍ من المناطق، الفيديو: إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين… بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في… إشكال في عين الرمانة مع شبّانٍ قادمين على متن دراجات من… . مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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