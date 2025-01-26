فيديو فيديو: إصابة مهندس الإرسال في “روسيا اليوم” حسين خليل 01/26/2025 Join our Telegram فيديو يوثّق إصابة مهندس الإرسال في “روسيا اليوم” حسين خليل في منطقة مارون الراس. الفيديو: إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين… بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في… فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… فيديو: إصابة مهندس الإرسال في “روسيا اليوم” حسين خليل https://t.co/7EXc3cXZMH pic.twitter.com/SgZlUPaA6X— Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025 مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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