فيديو: إصابة مهندس الإرسال في “روسيا اليوم” حسين خليل

فيديو يوثّق إصابة مهندس الإرسال في “روسيا اليوم” حسين خليل في منطقة مارون الراس. الفيديو:

فيديو: إصابة مهندس الإرسال في “روسيا اليوم” حسين خليل https://t.co/7EXc3cXZMH pic.twitter.com/SgZlUPaA6X — Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025