العالم بالفيديو: انفجار خارج مركز دادونغ للأغذية في شنيانغ، الصين 01/26/2025 Join our Telegram فيديو انفجار يظهر العديد من الأشخاص المصابين بعد الانفجار خارج مركز دادونغ للأغذية في شنيانغ، الصين. الفيديوهات: فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… بالفيديو: مسيرة سيّارات تحمل أعلاماً للحزب في الجمّيزة هاجمت نتنياهو وأُسرت بملابس النوم.. من هي “ليري… NEW Aftermath video of the explosion showing multiple people injured after the Explosion in Shenyang, China https://t.co/fTL3NauDjC pic.twitter.com/y4pPp76bKf— Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025 مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
Comments are closed.