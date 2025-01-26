العالم

بالفيديو: انفجار خارج مركز دادونغ للأغذية في شنيانغ، الصين

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فيديو انفجار يظهر العديد من الأشخاص المصابين بعد الانفجار خارج مركز دادونغ للأغذية في شنيانغ، الصين. الفيديوهات:

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العالم

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