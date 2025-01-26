بالفيديو: انفجار خارج مركز دادونغ للأغذية في شنيانغ، الصين

فيديو انفجار يظهر العديد من الأشخاص المصابين بعد الانفجار خارج مركز دادونغ للأغذية في شنيانغ، الصين. الفيديوهات:

NEW Aftermath video of the explosion showing multiple people injured after the Explosion in Shenyang, China https://t.co/fTL3NauDjC pic.twitter.com/y4pPp76bKf — Cedar News (@cedar_news) January 26, 2025