فيديو بالفيديو: هدم المحلات المبنية بطريقة غير قانونية على مداخل مخيم برج البراجنة 01/25/2025 Join our Telegram الجيش اللبناني يهدم المحلات المبنية بطريقة غير قانونية على مداخل مخيم برج البراجنة، الفيديو: إشكال في منطقة ساقية الجنزير مع شبان مؤيدين… بالصور: إحباط تهريب كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في… فيديو لدراجات ناريّة تحمل أعلاماً للحزب ورايات دينيّة تدخل… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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