بالفيديو: هدم المحلات المبنية بطريقة غير قانونية على مداخل مخيم برج البراجنة

الجيش اللبناني يهدم المحلات المبنية بطريقة غير قانونية على مداخل مخيم برج البراجنة، الفيديو: