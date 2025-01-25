بالفيديو: أهالي الناقورة وطيرحرفا يعودون لتفقد بلدتهم

أهالي الناقورة وطيرحرفا يعودون لتفقد بلدتهم وأرزاقهم فيما يستمرّ الجيش بعمليات المسح والكشف للحفاظ على السلامة، الفيديو:

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.