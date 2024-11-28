الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ عقب اشتباه بهدف داخل الأراضي اللبنانية (فيديو)العالم By moon 11/28/2024 الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي عقب اشتباه بوجود هدف جوي مشبوه داخل الأراضي اللبنانية والحادث انتهى، الفيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت انفجار https://t.co/RR9AXtYeP7 pic.twitter.com/FMT3H5WWsq— Cedar News (@cedar_news) November 28, 2024 نتانياهو يأمر الجيش بالاستعداد لقتال شرس رغم الهدنة في… طائرة «يوم القيامة».. أمريكا تبحث عن بديل فيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إطلاق صاروخ
Comments are closed.