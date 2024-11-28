الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ عقب اشتباه بهدف داخل الأراضي اللبنانية (فيديو)

العالم
By moon
إطلاق صاروخ

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي عقب اشتباه بوجود هدف جوي مشبوه داخل الأراضي اللبنانية والحادث انتهى، الفيديو:

نتانياهو يأمر الجيش بالاستعداد لقتال شرس رغم الهدنة في…

طائرة «يوم القيامة».. أمريكا تبحث عن بديل

فيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت…

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
moon31797 posts 0 comments
فيديو

بالفيديو: استقبال فوج المغاوير في الجيش في القليعة – مرجعيون

العالم

سنستهدف عناصر الحزب الذين سيقتربون إلى قواتنا.. هذا ما زعمه هاليفي

فيديو

فيديو للدّمار الكبير في السوق التجاري في بنت جبيل

العالم

رعب في استكهولم.. روسيا تفكر باجتياح السويد

فيديو

بالفيديو: إصابة شاب اثناء احتفالات بـ”النصر” في ⁧‫الضاحية‬⁩

فيديو

بالفيديو: إطلاق نار كثيف في بلدة دير أنطار إبتهاجاً

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالفيديو: مواطن يلتقط “سيلفي” امام دبابة…

بالفيديو: إزالة العلم الإسرائيلي عن خزان مياه في بلدة…

بالفيديو: مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة

بالفيديو: اطلاق الرصاص إبتهاجاً في الضاحية

بالفيديو: مواطن يصل الى بوابة فاطمة

1 من 1٬557