الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ عقب اشتباه بهدف داخل الأراضي اللبنانية (فيديو)

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي عقب اشتباه بوجود هدف جوي مشبوه داخل الأراضي اللبنانية والحادث انتهى، الفيديو:

أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت انفجار https://t.co/RR9AXtYeP7 pic.twitter.com/FMT3H5WWsq — Cedar News (@cedar_news) November 28, 2024