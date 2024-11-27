بالفيديو: استقبال فوج المغاوير في الجيش في القليعة – مرجعيون

استقبال فوج المغاوير في الجيش اللبناني في بلدة القليعة – مرجعيون، والنائب سامي الجميل يعلّق: “هذا هو المشهد الذي نريده على مساحة الـ١٠٤٥٢”. الفيديو:

بالفيديو: استقبال فوج المغاوير في الجيش في القليعة – مرجعيون https://t.co/uzvmkhdnF4 pic.twitter.com/0BERPeKxIW — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024