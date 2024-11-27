بالفيديو: استقبال فوج المغاوير في الجيش في القليعة – مرجعيونفيديو By moon 11/27/2024 استقبال فوج المغاوير في الجيش اللبناني في بلدة القليعة – مرجعيون، والنائب سامي الجميل يعلّق: “هذا هو المشهد الذي نريده على مساحة الـ١٠٤٥٢”. الفيديو: بالفيديو: استقبال فوج المغاوير في الجيش في القليعة – مرجعيون https://t.co/uzvmkhdnF4 pic.twitter.com/0BERPeKxIW— Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024 الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى منذ 60 سنة الطيران الاردني اعلن استئناف رحلاته إلى مطار بيروت اعتبارا… حايك تفقد اضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيا مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. فوج المغاوير
Comments are closed.