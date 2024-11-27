فيديو للدّمار الكبير في السوق التجاري في بنت جبيل

فيديو للدّمار الكبير الذي خلّفه القصف الإسرائيلي في السوق التجاري في بنت جبيل:

فيديو للدّمار الكبير في السوق التجاري في بنت جبيل https://t.co/G8Lt0373Bd pic.twitter.com/Ll35EkoU82 — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024