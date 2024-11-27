فيديو للدّمار الكبير في السوق التجاري في بنت جبيلفيديو By moon 11/27/2024 فيديو للدّمار الكبير الذي خلّفه القصف الإسرائيلي في السوق التجاري في بنت جبيل: فيديو للدّمار الكبير في السوق التجاري في بنت جبيل https://t.co/G8Lt0373Bd pic.twitter.com/Ll35EkoU82— Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024 الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى منذ 60 سنة الطيران الاردني اعلن استئناف رحلاته إلى مطار بيروت اعتبارا… حايك تفقد اضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيا مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. السوق التجاري في بنت جبيل
Comments are closed.