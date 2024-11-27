بالفيديو: إصابة شاب اثناء احتفالات بـ”النصر” في ⁧‫الضاحية‬⁩

إصابة شاب اثناء احتفالات بـ”النصر” في ⁧‫الضاحية، الفيديو:

إصابة شاب اثناء احتفالات بـ”النصر” في الضاحية #عاجلhttps://t.co/4l1FbHpLVN pic.twitter.com/B4Qs0HS7AU — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024

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