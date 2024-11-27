بالفيديو: إصابة شاب اثناء احتفالات بـ”النصر” في ⁧‫الضاحية‬⁩

بالفيديو: إصابة شاب اثناء احتفالات بـ”النصر” في الضاحيةفيديو By moon 11/27/2024 إصابة شاب اثناء احتفالات بـ”النصر” في الضاحية، الفيديو: إصابة شاب اثناء احتفالات بـ”النصر” في الضاحية #عاجلhttps://t.co/4l1FbHpLVN pic.twitter.com/B4Qs0HS7AU— Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024 الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى منذ 60 سنة الطيران الاردني اعلن استئناف رحلاته إلى مطار بيروت اعتبارا… حايك تفقد اضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيا مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابة شاب الضاحيةاحتفالات النصر الضاحية
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