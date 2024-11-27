إطلاق نار كثيف في بلدة دير أنطار إبتهاجاً، الفيديو:

بالفيديو: إطلاق نار كثيف في بلدة دير أنطار إبتهاجاً https://t.co/3YJ82CWPjo pic.twitter.com/RIWbfLT0CP — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024