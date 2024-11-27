بالفيديو: مواطن يلتقط “سيلفي” امام دبابة اسرائيلية في بلدة الخيام

بالفيديو: مواطن يلتقط “سيلفي” امام دبابة اسرائيلية في بلدة الخيامفيديو By cedro 11/27/2024 مواطن يلتقط “سيلفي” امام دبابة اسرائيلية في بلدة الخيام. مواطن يلتقط "سيلفي" امام دبابة اسرائيلية في بلدة الخيام pic.twitter.com/08aleUaWXo— Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024 الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ عقب اشتباه بهدف داخل الأراضي… بالفيديو: استقبال فوج المغاوير في الجيش في القليعة –… فيديو للدّمار الكبير في السوق التجاري في بنت جبيل مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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