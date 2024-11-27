بالفيديو: مواطن يلتقط “سيلفي” امام دبابة اسرائيلية في بلدة الخيام

مواطن يلتقط “سيلفي” امام دبابة اسرائيلية في بلدة الخيام.

مواطن يلتقط "سيلفي" امام دبابة اسرائيلية في بلدة الخيام pic.twitter.com/08aleUaWXo — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024