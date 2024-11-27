بالفيديو: مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة

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By cedro

مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة.

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