بالفيديو: مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة

بالفيديو: مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظةفيديو By cedro 11/27/2024 مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة. مواطن يصل الى بوابة فاطمة الحدودية ويوثق اللحظة pic.twitter.com/vUPdqt0NPM— Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024 الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ عقب اشتباه بهدف داخل الأراضي… بالفيديو: استقبال فوج المغاوير في الجيش في القليعة –… فيديو للدّمار الكبير في السوق التجاري في بنت جبيل مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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