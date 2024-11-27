بالفيديو: مشهد من منطقة الصفيرفيديو By moon 11/27/2024 المشهد من منطقة الصفير في الضاحية الجنوبية: بالفيديو: مشهد من منطقة الصفير https://t.co/lykuo9RFlQ pic.twitter.com/wmmq2oSCrt— Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024 الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى منذ 60 سنة الطيران الاردني اعلن استئناف رحلاته إلى مطار بيروت اعتبارا… حايك تفقد اضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيا مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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