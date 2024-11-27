اضرار جسيمة عند معبر العريضة الحدودي شمال لبنان عقب استهدافه ليلاً بغـارتين اسرائيليتين، الفيديو:

فيديو من معبر العريضة الحدودي بعد استهدافه ليلاً https://t.co/qkSwWaW8QQ pic.twitter.com/0CLv91p1F7 — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024