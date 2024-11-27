فيديو من الغبيري بعد وقف اطلاق النارفيديو By moon 11/27/2024 فيديو يظهر الشارع مقابل ساحة الغبيري بعد وقف اطلاق النار: فيديو من الغبيري بعد وقف اطلاق النار https://t.co/Yu36fO9f4e pic.twitter.com/yMU1QuW4SO— Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024 الجيش في الجنوب بلا شريك للمرة الأولى منذ 60 سنة الطيران الاردني اعلن استئناف رحلاته إلى مطار بيروت اعتبارا… حايك تفقد اضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيا مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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