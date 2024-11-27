فيديو من الغبيري بعد وقف اطلاق النار

فيديو يظهر الشارع مقابل ساحة الغبيري بعد وقف اطلاق النار:

فيديو من الغبيري بعد وقف اطلاق النار https://t.co/Yu36fO9f4e pic.twitter.com/yMU1QuW4SO — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024