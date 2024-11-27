منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية صبيحة سريان وقف إطلاق النار, الفيديو:

فيديو من منطقة بئر العبد صباح اليوم https://t.co/3LaBaUfbV9 pic.twitter.com/NIVowdg8Ul — Cedar News (@cedar_news) November 27, 2024