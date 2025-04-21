العالم

الفاتيكان يكشف سبب وفاة البابا فرنسيس

منذ 11 ساعة
سبب وفاة البابا فرنسيس

توفي البابا فرنسيس، الاثنين، إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، بحسب شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان.

 

وجاء في شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان ووقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان البروفيسور أندريا أركانجيلي أن “الوفاة تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيط كهربية القلب”.

وقال في شهادة الوفاة “أعلن أن قداسة البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو) المولود في بوينوس آيرس (الأرجنتين) في 17 ديسمبر 1936، المقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7,35 صباحا في 21 أبريل 2025 في شقته” في مقر القديسة مارتا.

وأضاف أن أسباب الوفاة كانت “جلطة دماغية” و”غيبوبة” و”فشل الدورة الدموية القلبية”.

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