بعد غرينلاند عين ترامب على المريخ.. هل سيصبح الكوكب الأحمر الولاية الأمريكية الـ 51؟

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توسيع مساحة الأراضي الأمريكية، فوعد بشراء جزيرة غرينلاند و”استعادة” قناة بنما، أما وجهته الثالثة فكانت خارج كوكبنا الأرضي إلى فضاء المريخ، فهل سيصبح الكوكب الأحمر الولاية الأمريكية الـ 51؟

لسوء الحظ بالنسبة لترامب، فإن القانون الدولي واضح تماماً في هذه المسألة، فوفقًا للقوانين الأساسية التي تحكم كيفية عمل الدول في الفضاء الخارجي، فإن محاولة المطالبة بالمريخ كأرض أمريكية أمر غير قانوني لكن هناك منطقة ضبابية في القانون تعد ثغرة قد ينفذ منها مستكشفو الكوكب الأحمر وفق ديلي ميل أونلاين.

وعلى نحو مماثل، فإن هذه القوانين نفسها تعني أن أي عقود “لشراء” قطع أرض على القمر أو المريخ ليست أكثر من عمليات احتيال سطحية.

ولكن مع وجود هذه العوائق القانونية فهل حلم ترامب بإنشاء مستعمرة أمريكية على الكوكب الأحمر قد انتهى قبل أن يرى النور.

أراد خطاب ترامب في خطابه الأول عقب تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة، الكثير أن تصبح أمريكا “أمة نامية”.

يقول ترامب نريد أن تزيد ثرواتنا، وتوسع أراضينا، وسنواصل تحقيق مصيرنا الواضح في النجوم، من خلال إرسال رواد فضاء أمريكيين لزرع العلم الأمريكي على كوكب المريخ”.

ونتيجة للتحالف الأخير بين ترامب والملياردير المهووس بالمريخ ومؤسس شركة سبيس إكس إيلون ماسك، فقد اعتبر الكثيرون أن هذا يعني أن أمريكا ستحاول المطالبة بأجزاء من الكوكب الأحمر كأراضٍ أمريكية.

ومع ذلك، فإن المطالبة بالسيادة الإقليمية على كوكب آخر ليست بالأمر البسيط مثل أن تكون أول من يزرع العلم.

وبحسب “ديلي ميل” قالت الدكتورة جيل ستيوارت، الخبيرة في قانون استكشاف الفضاء من كلية لندن للاقتصاد: “القمر يحمل بالفعل العديد من الأعلام المختلفة عليه: ستة أعلام من الولايات المتحدة وحدها، ولكن أيضًا أعلام دول أخرى مثل اليابان والصين والاتحاد الأوروبي” فـ”هذا لا يعني الملكية، بل هو رمز للإنجاز.

وقد اقترح إيلون ماسك مراراً وتكراراً أن البشر قد يقومون بتأسيس مستعمرة على المريخ في وقت مبكر من عام 2028، وهو ما من شأنه أن يشكل وجوداً ماديا ثابتاً.

وحتى لو تمكن ترامب من إنشاء مستعمرة على المريخ، فلن يكون للولايات المتحدة الحق في المطالبة بأراضٍ على سطح المريخ أكثر من الحق الذي تتمتع به الآن وذلك لأن الفضاء والأرض يحكمهما مجموعة مختلفة تماماً من القواعد.

في عام 1967، وقعت مجموعة من الدول المتخصصة في الفضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، معاهدة الفضاء الخارجي في محاولة لتهدئة التوتر المحيط باستكشاف الفضاء.

فبالإضافة إلى حظر الأسلحة النووية في الفضاء وإلزام رواد الفضاء بمساعدة رواد الفضاء من دول أخرى، حددت هذه المعاهدة أيضًا القواعد المتعلقة بالملكية في الفضاء.

على وجه الخصوص، تنص المادة الثانية من المعاهدة على أن: “الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ليس خاضعاً للاستيلاء الوطني عن طريق ادعاء السيادة، أو عن طريق الاستخدام أو الاحتلال، أو بأي وسيلة أخرى”.

وعلى الرغم من تعليقات ترامب بشأن توسيع الأراضي الأمريكية، فإن تفسير المعاهدة لا يقبل الجدل إلى حد كبير.

وقال سعيد مستشار، أستاذ القانون في جامعة لندن ومدير معهد لندن لسياسة الفضاء: “تتفق جميع الدول على أن هذا يحظر على الأقل أي مطالبات إقليمية أو توسيع نطاق الولاية القضائية على الأجرام السماوية، بما في ذلك المريخ.. ولذلك فإن أي مطالبات إقليمية على المريخ من قبل الولايات المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولن تعترف بها الدول الأخرى”.

وهكذا، طالما أن ترامب يخطط لاحترام القانون الدولي وتجنب تدمير مبدأ التعاون في الفضاء، فإن المريخ لن يصبح جزءا من الولايات المتحدة.

و يبدو أن دولاً مثل الصين وأميركا أصبحتا الآن مستعدتان للاستيلاء على أجزاء من الفضاء بغض النظر عما تنص عليه معاهدة الفضاء الخارجي.

يقول الدكتور ترونشيتي: “إن الدولة التي تصل إلى هناك أولاً قد يكون لها الحق في أن تقول: لا ينبغي لكم أن تنشئوا قاعدة في المكان الذي نحن فيه الآن لأن ذلك من شأنه أن يتعارض مع أنشطتنا”.

وفي السنوات الأخيرة، أقرت أمريكا سلسلة من القواعد أطلق عليها اسم اتفاقيات أرتميس في عام 2020 والتي تمنح الدول أيضاً سلطة تنفيذ “مناطق آمنة” – وهي مناطق حصرية لا يستطيع أعضاء الدول الأخرى دخولها أو استخدامها دون إذن من مالكها.

وفي حين تصر الولايات المتحدة على أن هذه الحدود سوف تنتهي “عندما تتوقف العملية ذات الصلة”، فإن هذا الأمر بالنسبة لمستعمرة دائمة سوف يعمل تقريباً بنفس الطريقة التي تعمل بها حدود إقليم ذات سيادة.

وهكذا، وبدون الحاجة إلى المطالبة بالسيادة أو الأراضي على الإطلاق، تستطيع الدول أن تحصل على كل ما توفره هذه الحقوق في الواقع تقريباً وبالتالي، قد ينتهي الأمر بأن يصبح المريخ ملكًا لمن يصل إليه أولاً.