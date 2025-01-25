الأكاديمية السورية رشا العلي: معلومات متضاربة عن مصيرها 

رشا العلي

بعد أيام على اختطافها على يد مجموعة مسلّحة في مدينة حمص، تضاربت المعلومات اليوم السبت، عن مصير الأكاديمية والناقدة السورية رشا العلي.

فعقب تداول أنباء عن العثور على جثّتها، نفى مقرّبون من العائلة تلقّيهم أي معلومات مؤكدة في هذا الشأن.

وقد اختُطفت العلي، وهي أستاذة الأدب العربي في جامعة حمص وعضو “اتحاد الكتّاب العرب”، يوم الاثنين، بينما كانت في طريقها إلى الجامعة.

وكان الكاتب والمخرج السوري عماد النجّار قد أثار خبر العثور على جثة العلي عبر “فايسبوك” بالقول: “بعد أيام من اختطافها، تم العثور على جثة الدكتورة رشا ناصر العلي مقطوعة الأصابع… السلام لروح الدكتورة رشا والعزاء لأهلها، والعار على سفلة المعهرة الثورية من المثقفين المهللين للنصر، والجحيم لنا كسوريين ما لم نعمل بكل قوّتنا لإنهاء هذه المقتلة المهزلة “.