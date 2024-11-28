نتانياهو يأمر الجيش بالاستعداد لقتال شرس رغم الهدنة في لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، أنه أمر الجيش بالاستعداد لـ “قتال ضار” مجدداً في لبنان، حال انتهاك وقف إطلاق النار.

وخلال مؤتمر صحافي، قال نتنياهو إن “الظروف تحسنت”، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن صفقة رهائن محتملة في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن مقاتلاته أطلقت النار على جنوب لبنان، بعد اكتشافها لأنشطة لتنظيم حزب الله اللبناني، في منشأة لتخزين الصواريخ، وذلك في أول غارة جوية إسرائيلية بعد يوم من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ولم ترد أنباء بشكل فوري عن سقوط ضحايا في الهجوم الجوي الإسرائيلي، الذي جاء بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على أشخاص حاولوا العودة إلى مناطق معينة في جنوب لبنان.

وقالت إسرائيل إنهم انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار، دون الكشف عن تفاصيل.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن شخصين أصيبا جراء إطلاق النار.

واتهم الجيش اللبناني إسرائيل بانتهاك اتفاق الهدنة “عدة مرات”.