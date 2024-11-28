نتانياهو يأمر الجيش بالاستعداد لقتال شرس رغم الهدنة في لبنان

العالم
By cedar
نتانياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، أنه أمر الجيش بالاستعداد لـ “قتال ضار” مجدداً في لبنان، حال انتهاك وقف إطلاق النار.

وخلال مؤتمر صحافي، قال نتنياهو إن “الظروف تحسنت”، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن صفقة رهائن محتملة في غزة

طائرة «يوم القيامة».. أمريكا تبحث عن بديل

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ عقب اشتباه بهدف داخل الأراضي…

فيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت…

وقال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن مقاتلاته أطلقت النار على جنوب لبنان، بعد اكتشافها لأنشطة لتنظيم حزب الله اللبناني، في منشأة لتخزين الصواريخ، وذلك في أول غارة جوية إسرائيلية بعد يوم من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ولم ترد أنباء بشكل فوري عن سقوط ضحايا في الهجوم الجوي الإسرائيلي، الذي جاء بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على أشخاص حاولوا العودة إلى مناطق معينة في جنوب لبنان.
وقالت إسرائيل إنهم انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار، دون الكشف عن تفاصيل.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن شخصين أصيبا جراء إطلاق النار.
واتهم الجيش اللبناني إسرائيل بانتهاك اتفاق الهدنة “عدة مرات”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar22118 posts 0 comments
العالم

سنستهدف عناصر الحزب الذين سيقتربون إلى قواتنا.. هذا ما زعمه هاليفي

العالم

رعب في استكهولم.. روسيا تفكر باجتياح السويد

العالم

وفاة أكبر رجل معمر في العالم

العالم

الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ على نهاريا إلى 3

العالم

بالفيديو: حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي

العالم

بالفيديو: سماع دوي انفجارات في ‎تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من ‎لبنان ‎

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

ترامب يقترب من كشف الأسرار.. ماذا تخفي ملفات اغتيال كينيدي؟

القناة 12 الاسرائيلية: مشاهد من وقوع دمار كبير في منطقة…

بالفيديو: صاروخ يصيب أحد المباني في نهاريا

عاجل: العثور على جثة شخص في ⁧‫الإمارات يشتبه أنه الحاخام…

بالفيديو: إطلاق الرصاص.. وتواجد أمني كثيف بمحيط السفارة…

1 من 1٬104