فيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت انفجار

أنباء أولية عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل الغربي وسماع صوت انفجار عنيف.. الفيديو:

أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت انفجار https://t.co/RR9AXtYeP7 pic.twitter.com/FMT3H5WWsq — Cedar News (@cedar_news) November 28, 2024