فيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت انفجار

فيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت انفجارالعالم By moon 11/28/2024 أنباء أولية عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل الغربي وسماع صوت انفجار عنيف.. الفيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت انفجار https://t.co/RR9AXtYeP7 pic.twitter.com/FMT3H5WWsq— Cedar News (@cedar_news) November 28, 2024 نتانياهو يأمر الجيش بالاستعداد لقتال شرس رغم الهدنة في… طائرة «يوم القيامة».. أمريكا تبحث عن بديل الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ عقب اشتباه بهدف داخل الأراضي… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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