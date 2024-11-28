فيديو: أنباء عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل وسماع صوت انفجار

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By moon

أنباء أولية عن انطلاق القبة الحديدية في الجليل الغربي وسماع صوت انفجار عنيف.. الفيديو:

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