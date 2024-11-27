رعب في استكهولم.. روسيا تفكر باجتياح السويد

فوز دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة سيشكل خطرا على الناتو واوربا، بهذه الكلمات استقبل رئيس الوزراء السويدي انتصار المرشح الاميركي المذكور بالانتخابات الرئاسية وحذر من أن سياسته قد يكون لها تأثيرات سلبية على السياسة السويدية والدولية، خصوصًا في ظل بيئة سياسية تتميز بالتوترات والانقسامات الحادة.

باتت السويد التي انضمت الى حلف الناتو في اذار مارس 2023 تخشى من التطورات في القارة العجوز سيما مع مجيئ ترامب الى سدة الحكم في الولايات المتحدة، ومرد تلك التخوفات قربه من الكرملين، ورفضه دعم اوكرانيا في حربها مع روسيا، والاهم بالنسبة لها ان الرئيس المقبل لا يبالي بوحدة حلف الناتو ومصيره ويفرض الكثير من النقاط التي قد لا تتحملها السويد.

وفي التفاصيل بشان النقطة الاخيرة الاكثر قلقا لاستكهولهم، ووفق مصادر تحدثت لموقع السياسي، فان الحكومة في السويد تتخوف من ضربة روسية – يتغاضى عنها ترامب- تستهدفها للسيطرة على جزيرة غوتلاند الواقعة في بحر البلطيق، بالقرب من مدينة كالينينغراد الروسية.

موسكو تتحدث اليوم وبصوت عال جدا عن ضرورة الاستحواذ على هذه الجزيرة، لمنع قوات الناتو من نشر قواعد عليها، وتهديد الجيب الروسي الذي يخترق اوربا، وقد نشرت وسائل إعلام سويدية تقارير عن حملة إعلامية في موسكو حول أن جزيرة جوتلاند السويدية هي ذات أرث تاريخي وسكانها من احفاء ونسل روس، وتدعي قناة تلفزيونية روسية أن لها الحق في جزيرة جوتلاند وتشير إلى أن قامت بالفعل بغزو الجزيرة في أوائل القرن التاسع عشر لاستردادها من السويد. بالتالي يجب حماية سكانها وفقًا لتعديل في الدستور .

السويد تضع نفسها حاليا في حالة حرب حقيقية، وقد وزعت على مواطنيها كتيبات بجميع اللغات منها العربية والانجليزية والفرنسية والفارسية ، تشرح فيها كيفية اتخاذ الاحتياطات للحرب، حيث انتشر موظفو البلديات لفحص المنازل واجراءات السلامة واعطاء التوجيهات خلال استخدام الملاجئ، كما تضمن الكتيب طرق تخزين الطعام والمياة وطلبت من المواطنين تخزين المعلبات على وجه الخصوص.

تحديد الخطر وفق الاعلام السويدي يكمن في المدن الساحلية، استكهولهم ومحيطها من المدن والتي تحتضن مراكز توزيع الكهرباء والمياه والانترنت والكاقة النووية، وضربها يعني عودة السويد الى العصر الحجري.

يبدو ان الحكومة السويدية ايقنت ان انضمامها للناتو عاد عليها بوابل من المصائب والكوارث، ووضعها في بوز المدفع، في الوقت الذي اهلكت شعبها بالضرائب والمدفوعات والاقتطاعات المالية لسد المتطلبات المالية لحلف شمال الاطلسي