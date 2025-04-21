الدولار يهوي بسبب خطط ترامب لتقويض استقلالية الفيدرالي

هبط الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي مرة أخرى بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والتي من شأنها أن تثير الشكوك في استقلالية البنك.

قال كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الرئيس وفريقه يواصلان دراسة إمكانية إقالة جيروم باول رئيس البنك المركزي، وذلك بعد يوم واحد من تصريح ترامب أن إقالة باول “لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية” في الوقت الذي دعا فيه البنك إلى خفض أسعار الفائدة.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو، وبلغ أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين.

كما انخفض بنسبة 0.9 بالمئة مقابل الفرنك السويسري في بداية الجلسة الآسيوية اليوم مع استمرار تفاقم أزمة الثقة في الدولار.

وشهدت التعاملات ركودا مع إغلاق الأسواق في أستراليا وهونغ كونغ بمناسبة عيد القيامة. وكانت معظم الأسواق العالمية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة رسمية.

قال فيشنو فاراثان رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا “باستثناء اليابان” في بنك ميزوهو “باول لا يتبع ترامب مباشرة، لذا لا يستطيع ترامب إقالته. لا يمكن عزله من منصبه إلا بموجب إجراءات معينة يُعتقد أنها تمثل عائقا أعلى.. ولكن هل يستطيع الرئيس تحريك الأمور لتقويض ما يفترض أنها استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؟ بالتأكيد يستطيع”.

وأضاف “أرى أنهم ليسوا بحاجة حتى لإقالة باول فورا. يكفي خلق انطباع بأنه يمكن تغيير النظر إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بشكل جذري”.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.1476 دولار، بينما انخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.58 بالمئة إلى 141.40 ين ياباني، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبلغ الجنيه الإسترليني ذروته وسجل 1.3339 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أول أكتوبر. كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6396 دولار.

أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياساته التجارية، إلى حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، وأضعفت آفاق أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى بدوره إلى تراجع الدولار مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 98.623 دولار اليوم الاثنين.

وتراجع الدولار بنسبة 0.9 بالمئة مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.8119، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.46 بالمئة ليصل إلى 0.5964 دولار.

وفي سياق آخر، ارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2966 للدولار.

وارتفعت بتكوين أكثر من اثنين بالمئة إلى 86.838 دولار.

وأبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير عند التثبيت الشهري اليوم للشهر السادس على التوالي، تماشيا مع توقعات السوق. وتتوقع الأسواق طرح المزيد من التحفيزات قريبا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.