الذهب يسجل أعلى مستوى له مع تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية

لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أعوام ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.

المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 1% إلى 3361.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 1.4% إلى 3375.90 دولار، فيما وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في 3 أعوام ما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

عادت طائرة بوينج 737 ماكس مخصصة لشركة طيران صينية إلى أمريكا أمس في ظل تصاعد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفي الأسبوع الماضي أمر ترمب بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية على واردات المعادن الأساسية، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين وللضغط على الصين رائدة هذا القطاع.

الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم، ارتفع بأكثر من 27% منذ بداية العام، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 32.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2% إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 959.20 دولار.