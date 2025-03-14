وزير المال عمم على الإدارات العامة إرسال طلبات النقل من الاحتياطي إلى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات قبل تاريخ 25/3/2025

وجّه وزير المالية ياسين جابر تعميماً إلى الإدارات العامة كافة يتعلق بإرسال طلبات النقل من الاحتياطي وفق الأصول إلى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية قبل تاريخ 25/3/2025 وذلك لتجنب التأخير في استكمال المعاملة ذات الصلة وتمكيناً لدفع المتوجبات في أوقاتها.

وحدّد التعميم الإجراءات التي يقتضي اتباعها لجهة أن تكون المبالغ المطلوبة مدروسة بطريقة واضحة ومتجانسة مع المبالغ المصروفة في السنة السابقة مع تيويم المعطيات، لا سيما في ما خص الأعداد وإجمالي الرواتب الشهرية، مع تضمين جداولها عدد المستفيدين من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء ومقدمي الخدمات الفنية والمتعاقدين بالساعة وصفاتهم، كما وتضمينها إجمالي الرواتب/ البدلات الشهرية المقطوعة، وبدلات الساعة على أساس ما كان يتقاضاه العامل بتاريخ 1/1/2020 مع الدرجات الناتجة عن خدمته الفعلية (A) إضافة إلى المضاعفة (B) وعدد الأشهر المعطاة (C) والمجموع والقيمة المطلوبة.

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