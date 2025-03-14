تراجع بيتكوين.. أسعار العملات المشفرة الجمعة 14 مارس 2025

شهدت أسعار العملات المشفرة، اليوم الجمعة 14 مارس/ آذار 2025، تباينا في الأداء مع تراجع عملة بيتكوين.

ووسط مساعي منصة تداول العملات المشفرة للحصول على عفو رئاسي، تتطلع عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الاستحواذ على حصة في “بينانس”.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، قضى مؤسس “بينانس”، الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، أربعة أشهر في السجن بعد اعترافه بمخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.

وعلى الرغم من تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي عقب تسوية مع السلطات الأمريكية عام 2023، والتي تضمنت دفع 4.3 مليار دولار، لا يزال تشاو، المعروف بـ”سي زد”، أكبر مساهم في الشركة.

بدأت المفاوضات العام الماضي عندما تواصلت “بينانس” مع حلفاء ترامب وعرضت صفقة تجارية مع عائلته كجزء من استراتيجيتها للعودة إلى السوق الأمري كية.

ويُتوقع أن يتم هذا الاستثمار المحتمل إما مباشرة من قبل عائلة ترامب أو عبر مشروع «وورلد ليبرتي فيننشال» للعملات المشفرة، الذي أُطلق في سبتمبر/أيلول بدعم من العائلة.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟

شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 مارس/آذار 2025 هبوطا بنسبة 1.73% إلى 81.834 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 11 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.63 تريليون دولار.

في حين تراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 29.51 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 6.87% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟

ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.21% اليوم إلى 1891.29 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.45% عند 581.30 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.94% ليبلغ 0.7095 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.72% ليسجل 2.2888 دولار.

وهبط سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.11% ليصل إلى 0.168332 دولار