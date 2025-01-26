سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 26 يناير.. الليرة مستقرة

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأحد 26 يناير/كانون الثاني 2025، وسط الحديث عن استقرار سعر الصرف والاستقرار النقدي.

وأكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، أن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية يشكّل أولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأشار إلى أن الجهود تركز على الحفاظ على الاستقرار النقدي عبر سياسات نقدية حديثة تعتمد على ضبط الكتلة النقدية بالليرة ومنع تمويل احتياجات الدولة من احتياطيات المصرف المركزي.

وفي خطوة رمزية، أزال المصرف المركزي العوائق الأسمنتية أمام مقره في بيروت، وأعاد فتح متحف العملات، في رسالة تعكس استعادة هيبة الدولة وتعزيز حضورها. كما شدد منصوري على أهمية “إعادة بناء الثقة”، بدءًا من ترميم مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة البنك المركزي.

من جهة أخرى، أكد منصوري أن القطاع المصرفي لا غنى عنه لتحقيق انتعاش اقتصادي، مشددًا على ضرورة وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين، إذ تم إعداد دراسة مفصلة للودائع البالغة 86 مليار دولار لتسهيل صياغة الحلول المناسبة.

رغم التحديات، أحرز المصرف المركزي تقدمًا كبيرًا في تعزيز الاحتياطي النقدي الذي ارتفع إلى 10.35 مليار دولار، مستفيدًا من سياسات حازمة لضبط المضاربات وتحقيق استقرار السوق. كما نجح في تخفيف تداعيات إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال، مما حافظ على عمليات التحويلات والاعتمادات البنكية.

أعرب منصوري عن أمله في ظروف اقتصادية أفضل تتيح تعزيز الثقة بالليرة واستقطاب تدفقات نقدية جديدة لدعم الاقتصاد، مؤكدًا أن نجاح القطاع المصرفي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بثقة المودعين والدولة على حد سواء.



سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأحد في لبنان

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، في ظل أجواء من التفاؤل بقدرة الحكومة الجديدة على إطلاق عجلة الإصلاحات وتأمين الدعم الدولي اللازم، ما قد يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز الاحتياطيات النقدية على المدى الطويل.

وتشير التوقعات، إلى أن التطورات السياسية الإيجابية قد تسهم في استقرار الوضع النقدي وتعزيز احتياطيات مصرف لبنان، التي ارتفعت إلى 10.345 مليار دولار في منتصف يناير/كانون الثاني 2025 مقارنة بـ8.573 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقراً نسبياً في السوق الموازية خلال الأسبوع في نطاق 89,600 – 89,700 ليرة للدولار.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.