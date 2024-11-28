أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.. بيتكوين فوق 95 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عودة الانتعاش بقيادة بيتكوين التي كسرت حاجز 95 ألف دولار.

وكشف تقرير نشرته قناة “FOX Business”، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تخطط لتوسيع صلاحيات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتشمل الإشراف على سوق العملات الرقمية التي تُقدر قيمتها بـ 3 تريليونات دولار.

وتهدف هذه الخطة إلى الحد من تأثير لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، التي اتبعت نهجًا صارمًا تجاه صناعة العملات المشفرة خلال فترة رئاسة “جو بايدن” ورئاسة “غاري غينسلر” للجنة، والذي أعلن عن استقالته المقررة في 20 يناير/ كانون الثاني، تزامنًا مع بدء ولاية “ترامب”.

وبموجب هذا التغيير، ستتولى لجنة تداول السلع الآجلة مسؤولية الإشراف على الأسواق الفورية للأصول الرقمية المصنفة كسلع، مثل البيتكوين والإيثيريوم، إضافةً إلى تنظيم البورصات التي يتم فيها تداول هذه الأصول.

ويمثل هذا التوجه تحولًا جوهريًا في الإطار التنظيمي لسوق العملات الرقمية، التي تفتقر حاليًا إلى جهة رقابية واضحة وشاملة.

وقد أبدى كريس جيانكارلو، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة، ثقته في قدرة اللجنة على تنفيذ هذا الدور الجديد بشكل فوري، بشرط توفير التمويل والدعم القيادي اللازمين.

وأشار إلى أن اللجنة كانت سباقة في تصنيف بيتكوين كسلعة منذ عام 2015.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟

ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 2.8% إلى 95,748.15 دولار بحلول الساعة 11:13 بتوقيت أبوظبي، يتقلص ربح العملة التي سجلت صعودا تجاوز 5% وفاق 96 ألف دولار فجر اليوم بحلول الساعة 06:30 بتوقيت أبوظبي.

وبذلك تكون أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم قد زادت 150.3% عن أدنى مستوى سجلته هذا العام، والبالغ 38505 دولارات في 23 يناير/ كانون الثاني.

وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 1.89 تريليون دولار.

في حين هبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 71.31 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟

صعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 5.95% اليوم إلى 3602 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 6.12% عند 654 دولارا.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 5.55% ليبلغ 1.0133 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 7.49% ليسجل 1.4710 دولار.

وزاد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 5.35% ليصل إلى مستوى 0.409894 دولار