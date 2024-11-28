سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.. الليرة تواجه فاتورة الحرب

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، في مستهل تعاملات الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بينما يترقب القطاع الاقتصادية تحركات إيجابية على خلفية التوصل لاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وواجهت الليرة اللبنانية مجموعة من الضغوط خلال فترة الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان وتوسعها في مختلف الأراضي اللبنانية، ووفقا للخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة فإن الليرة اللبنانية مرت بمرحلتين، الأولى: كان الواقع اللبناني لا يزال صامداً والواقع المالي منكمشاً، حيث كانت التدفقات المالية مستمرة باتجاه لبنان، وكان مصرف لبنان في طور سحب السيولة بالليرة اللبنانية من السوق ودفع رواتب القطاع العام بالدولار، وكل ذلك ساهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ولفت علامة إلى أنه “عادة، ترتبط حركة سعر صرف الدولار فعلياً بحجم الإنفاق وحجم التداول، إذ أننا ضمن سوق حرة”، موضحاً أن “النظام اللبناني الاقتصادي هو سوق حرة تخضع لآليات العرض والطلب، وبالتالي كان لدينا في تلك الفترة عرض في حين لم يكن هناك طلب”.

واعتبر علامة أن “مصرف لبنان استطاع استيعاب الضغط، كون الدولة في هذه المرحلة لم تنفق أي إضافات ولم تحرك ماليتها باستثناء اللجوء إلى المساعدات القادمة من الخارج عبر المنظمات الدولية وعبر مؤتمر باريس وعبر المساعدات التي كانت تُدفع من قبل المواطنين عبر المبادرات الشخصية، وبالتالي كل ذلك ساهم بتهدئة الوضع”.

وأكد علامة أن “الخطر اليوم هو بالمراحل القادمة، عندما ستتولى الدولة إعادة الإعمار ورفع الضرر والركام وفتح المناطق، ففي حال عدم وجود أموال فذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى إستخدام الدولة للأموال من ماليتها، الأمر الذي سينعكس خطراً على سعر الصرف”.

سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس في لبنان

حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية مستقرًا ضمن نطاق 89600 إلى 89700 ليرة مقابل الدولار، وسط ترقب للمساعي الدولية الرامية لوقف إطلاق النار.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.