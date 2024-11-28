سعر الذهب اليوم.. الأصفر يتراجع بضغط من قوة الدولار

إقتصاد
By moon

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بضغط من ارتفاع الدولار، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية أمريكية.

وتشير البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتبع نهجا أكثر حذرا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

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أسعار الذهب اليوم 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2627.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0302 بتوقيت غرينتش (0702 بتوقيت أبوظبي)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2627 دولارا.

    وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

    توقعات الفائدة الأمريكية

    وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى “أواندا” إن السوق تركز على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي في ظل البيانات الأحدث لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية التي تشير إلى تباطؤ التضخم، مما يعزز التوقعات بأن تكون سياسات المركزي الأمريكي العام المقبل أقل ميلا للتيسير مما كان متوقعا في السابق.

    ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 64.7% خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في ديسمبر/ كانون الأول.

    هدوء أسواق الأسهم

    ومن المتوقع أن تكون التداولات متواضعة بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر.

    وأضاف وونغ أنه في الأجل القريب، وخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة أو الأسبوعين المقبلين، قد يتعرض الذهب لمزيد من الضغوط. ومع ذلك، فإن التوقعات لا تزال قائمة بأن يكون اتجاه الذهب صعوديا في الأجل البعيد.

    أسعار المعادن النفيسة

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو 1% إلى 29.78 دولار للأوقية والبلاتين 0.1% إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.

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