أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.. تراجع بيتكوين

واصلت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، التراجع بقيادة بيتكوين.

وشهدت العملات المشفرة تقلبات ملحوظة خلال الأيام الماضية، حيث تأثرت بشكل كبير بانخفاض سعر بيتكوين، التي تُعد أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

وأرجع خبراء في سوق العملات المشفرة هذا الانخفاض إلى عمليات جني الأرباح من قِبَل المستثمرين، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته بيتكوين في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإعلان فوز دونالد ترامب، وفقاً لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأمريكية.

وأفادت التقارير بأن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تراجعت بنحو 182 مليار دولار، لتصل إلى 3.35 تريليون دولار حتى يوم الثلاثاء.

من جانبه، أوضح بريت ريفز، من شركة BitGo المتخصصة في العملات المشفرة، أن السبب الرئيسي لضغوط البيع هذا الأسبوع يعود إلى عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها بيتكوين عقب الانتخابات الأمريكية.

وقبل هذا الانخفاض المستمر حتى اليوم الأربعاء، كانت بيتكوين قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بلغ أكثر من 30% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي عُقدت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي انتهت بانتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟

شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تراجعا بنسبة 1.72% إلى 92.674 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ9 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 1.83 تريليون دولار.

في حين صعد حجم التداولات على بيتكوين إلى 90.26 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 0.50% إلى قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟

هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.39% اليوم إلى 3405 دولاراً.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 3.74% عند 617 دولارا.

في حين هبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.59% ليبلغ 0.9618 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 5.50% ليسجل 1.3617 دولار.

وانخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 0.389434 دولار.